Расписание матчей 28-го тура РПЛ
Фото: @premierliga
Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 28-го тура чемпионата России.
1 мая. Суббота.
14:00 "Ротор" - "Ахмат"
14:00 "Рубин" - "Динамо"
16:30 ЦСКА - "Уфа"
19:00 "Краснодар" - "Сочи"
2 мая. Воскресенье.
14:00 "Химки" - "Урал"
16:30 "Ростов" - "Тамбов"
19:00 "Зенит" - "Локомотив"
3 мая. Понедельник.
16:30 "Арсенал" - "Спартак"
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