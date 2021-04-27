Расписание матчей 28-го тура РПЛ

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Расписание матчей 28-го тура РПЛФото: @premierliga 
Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 28-го тура чемпионата России.

1 мая. Суббота.

14:00 "Ротор" - "Ахмат"
14:00 "Рубин" - "Динамо"
16:30 ЦСКА - "Уфа"
19:00 "Краснодар" - "Сочи"

2 мая. Воскресенье.

14:00 "Химки" - "Урал"
16:30 "Ростов" - "Тамбов"
19:00 "Зенит" - "Локомотив"

3 мая. Понедельник.

16:30 "Арсенал" - "Спартак"

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