Расписание матчей 30-го тура РПЛ

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Расписание матчей 30-го тура РПЛ

Представляем Вашему вниманию программу заключительного тура чемпионата России.

Все матчи 30-го тура пройдут в воскресенье, 16 мая, и начнутся в 14:00 по московскому времени.

"Локомотив" - "Урал"

"Тамбов" - "Зенит"

"Рубин" - "Ротор"

"Уфа" - "Арсенал"

"Химки" - "Сочи"

"Ростов" - "Краснодар"

"Ахмат" - "Спартак"

"Динамо" - ЦСКА

Не пропустите: "Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
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