Расписание матчей 5-го тура РПЛ
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 5-го тура
21 августа
16:00 "Арсенал" Тула - "Спартак" Москва
16:00 ЦСКА Москва - "Ахмат" Грозный
18:00 "Урал" Екатеринбург - "Динамо" Москва
18:00 "Уфа" Уфа - "Зенит" Санкт-Петербург
20:00 "Крылья Советов" Самара - "Сочи" Сочи
22 августа
16:00 "Локомотив" Москва - "Краснодар" Краснодар
18:00 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - "Ростов" Ростов
20:00 "Химки" Химки - "Рубин" Казань
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