Расписание матчей 6-го тура РПЛ
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 6-го тура.
26 августа
"Уфа" Уфа - "Крылья Советов" Самара
"Спартак" Москва - "Сочи" Сочи
"Ахмат" Грозный - "Арсенал" Тула
"Зенит" Санкт-Петербург - ЦСКА Москва
27 августа
"Урал" Екатеринбург - "Ростов" Ростов
"Химки" Химки - "Нижний Новгород" Нижний Новгород
"Динамо" Москва - "Локомотив" Москва
"Краснодар" Краснодар" - "Рубин" Казань
Не пропустите: "Ростов" выступил против отмены лимита в РПЛ. | http://soccernews.ru
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