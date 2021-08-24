Расписание матчей 6-го тура РПЛ

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Расписание матчей 6-го тура РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 6-го тура.

26 августа

"Уфа" Уфа - "Крылья Советов" Самара
"Спартак" Москва - "Сочи" Сочи
"Ахмат" Грозный - "Арсенал" Тула
"Зенит" Санкт-Петербург - ЦСКА Москва

27 августа

"Урал" Екатеринбург - "Ростов" Ростов
"Химки" Химки - "Нижний Новгород" Нижний Новгород
"Динамо" Москва - "Локомотив" Москва
"Краснодар" Краснодар" - "Рубин" Казань

Не пропустите: "Ростов" выступил против отмены лимита в РПЛ. | http://soccernews.ru
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