Расписание матчей 7-10 туров РПЛ

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Расписание матчей 7-10 туров РПЛ

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей с 7 по 10 туров.

7-й тур

11 сентября (суббота)

14:00 "Локомотив" Москва - "Крылья Советов" Самара
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Ахмат" Грозный
19:00 "Спартак" Москва - "Химки" Химки

12 сентября (воскресенье)

14:00 "Арсенал" Тула - ЦСКА Москва
16:30 "Сочи" Сочи - "Уфа" Уфа
19:00 "Динамо" Москва - "Нижний Новгород" Нижний Новгород

13 сентября (понедельник)

18:30 "Рубин" Казань - "Урал" Екатеринбург
19:30 "Ростов" Ростов - "Краснодар" Краснодар

8-й тур

18 сентября (суббота)

14:00 "Уфа" Уфа - "Химки" Химки
16:30 "Крылья Советов" Самара - "Ростов" Ростов
19:00 "Ахмат" Грозный - "Краснодар" Краснодар

19 сентября (воскресенье)

16:30 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - "Арсенал" Тула
19:00 "Сочи" Сочи - "Динамо" Москва

20 сентября (понедельник)

16:30 "Урал" Екатеринбург - "Локомотив" Москва
18:30 "Рубин" Казань - "Зенит" Санкт-Петербург
19:30 ЦСКА Москва - "Спартак" Москва

9-й тур

25 сентября (суббота)

14:00 "Химки" Химки - "Локомотив" Москва
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Крылья Советов" Самара
19:00 "Спартак" Москва - "Уфа" Уфа

26 сентября (воскресенье)

14:00 "Динамо" Москва - "Рубин" Казань
16:30 "Ростов" Ростов - "Ахмат" Грозный
19:00 "Краснодар" Краснодар - "Сочи" Сочи

27 сентября (понедельник)

17:00 "Урал" Екатеринбург - "Арсенал" Тула
19:00 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - ЦСКА Москва

10-й тур

2 октября (суббота)

14:00 "Рубин" Казань - "Нижний Новгород" Нижний Новгород
16:30 "Динамо" Москва - "Крылья Советов" Самара
19:00 "Арсенал" Тула - "Химки" Химки
19:00 ЦСКА Москва - "Краснодар" Краснодар

3 октября (воскресенье)

14:00 "Уфа" Уфа - "Урал" Екатеринбург
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Сочи" Сочи
19:00 "Локомотив" Москва - "Ростов" Ростов
19:00 "Ахмат" Грозный - "Спартак" Москва

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Источник: "Локомотив" закрыл сделку по хавбеку "Челси"

Источник: "Локомотив" закрыл сделку по хавбеку "Челси"

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