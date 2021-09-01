Расписание матчей 7-10 туров РПЛ
Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей с 7 по 10 туров.
7-й тур
11 сентября (суббота)
14:00 "Локомотив" Москва - "Крылья Советов" Самара
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Ахмат" Грозный
19:00 "Спартак" Москва - "Химки" Химки
12 сентября (воскресенье)
14:00 "Арсенал" Тула - ЦСКА Москва
16:30 "Сочи" Сочи - "Уфа" Уфа
19:00 "Динамо" Москва - "Нижний Новгород" Нижний Новгород
13 сентября (понедельник)
18:30 "Рубин" Казань - "Урал" Екатеринбург
19:30 "Ростов" Ростов - "Краснодар" Краснодар
8-й тур
18 сентября (суббота)
14:00 "Уфа" Уфа - "Химки" Химки
16:30 "Крылья Советов" Самара - "Ростов" Ростов
19:00 "Ахмат" Грозный - "Краснодар" Краснодар
19 сентября (воскресенье)
16:30 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - "Арсенал" Тула
19:00 "Сочи" Сочи - "Динамо" Москва
20 сентября (понедельник)
16:30 "Урал" Екатеринбург - "Локомотив" Москва
18:30 "Рубин" Казань - "Зенит" Санкт-Петербург
19:30 ЦСКА Москва - "Спартак" Москва
9-й тур
25 сентября (суббота)
14:00 "Химки" Химки - "Локомотив" Москва
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Крылья Советов" Самара
19:00 "Спартак" Москва - "Уфа" Уфа
26 сентября (воскресенье)
14:00 "Динамо" Москва - "Рубин" Казань
16:30 "Ростов" Ростов - "Ахмат" Грозный
19:00 "Краснодар" Краснодар - "Сочи" Сочи
27 сентября (понедельник)
17:00 "Урал" Екатеринбург - "Арсенал" Тула
19:00 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - ЦСКА Москва
10-й тур
2 октября (суббота)
14:00 "Рубин" Казань - "Нижний Новгород" Нижний Новгород
16:30 "Динамо" Москва - "Крылья Советов" Самара
19:00 "Арсенал" Тула - "Химки" Химки
19:00 ЦСКА Москва - "Краснодар" Краснодар
3 октября (воскресенье)
14:00 "Уфа" Уфа - "Урал" Екатеринбург
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Сочи" Сочи
19:00 "Локомотив" Москва - "Ростов" Ростов
19:00 "Ахмат" Грозный - "Спартак" Москва
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