Расписание матчей четвёртого тура РПЛ

Представляем Вашему вниманию программу 4-го тура чемпионата России.

Матчи затронут три дня - с субботы по понедельник. Стартует тур сегодня в 17:30 мск.

14 августа

"Спартак" – "Урал" (17:30 мск)

"Нижний Новгород" – "Уфа" (17:30 мск)

"Ростов" - ЦСКА (20:00 мск)

"Ахмат" - "Динамо" (20:00 мск)

15 августа

"Локомотив" - "Зенит" (17:30 мск)

"Краснодар" – "Арсенал" (20:00 мск)

"Рубин" – "Крылья Советов" (20:00 мск)

16 августа

"Сочи" – "Химки" (19:00 мск)

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