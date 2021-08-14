Расписание матчей четвёртого тура РПЛ
Представляем Вашему вниманию программу 4-го тура чемпионата России.
Матчи затронут три дня - с субботы по понедельник. Стартует тур сегодня в 17:30 мск.
14 августа
"Спартак" – "Урал" (17:30 мск)
"Нижний Новгород" – "Уфа" (17:30 мск)
"Ростов" - ЦСКА (20:00 мск)
"Ахмат" - "Динамо" (20:00 мск)
15 августа
"Локомотив" - "Зенит" (17:30 мск)
"Краснодар" – "Арсенал" (20:00 мск)
"Рубин" – "Крылья Советов" (20:00 мск)
16 августа
"Сочи" – "Химки" (19:00 мск)
Не пропустите: РПЛ изменила расписание 5-го и 6-го туров. | http://soccernews.ru
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