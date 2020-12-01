Расписание матчей первой части 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов

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Расписание матчей первой части 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов

​​​​​​Сегодня, 1 декабря, состоится первая часть матчей 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Стоит обратить внимание на домашнюю игру "Локомотива" с "Зальцбургом". "Железнодорожникам" пока не удалось выиграть ни одной встречи на данном этапе.

Расписание матчей:

20:55 - "Шахтер" - "Реал Мадрид"

20:55 - "Локомотив" - "Зальцбург"

23:00 - "Порту" - "Манчестер Сити" 

23:00 - "Марсель" - "Олимпиакос"

​​​​​​​23:00 - "Аталанта" - "Мидтьюлланд"

23:00 - ​​​​​​​"Ливерпуль" - "Аякс"

​​​​​​​23:00 - "Атлетико" - "Бавария

​​​​​​​23:00 - "Боруссия М​​​​​​​" - "Интер"

Завтра, 2 декабря, состоится вторая часть матчей 5-го тура.

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