Расписание матчей "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов

Стало известно расписание матчей петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Российский клуб попал в группу Н и сыграет с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме".

1-й тур. "Челси" — "Зенит" (14 сентября).

2-й тур. "Зенит" — "Мальме" (29 сентября).

3-й тур. "Зенит" — "Ювентус" (20 октября).

4-й тур. "Ювентус" — "Зенит" (2 ноября).

5-й тур. "Мальме" — "Зенит" (23 ноября).

6-й тур: "Зенит" — "Челси" (8 декабря).

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