Расписание матчей "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов
Стало известно расписание матчей петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов.
Российский клуб попал в группу Н и сыграет с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме".
1-й тур. "Челси" — "Зенит" (14 сентября).
2-й тур. "Зенит" — "Мальме" (29 сентября).
3-й тур. "Зенит" — "Ювентус" (20 октября).
4-й тур. "Ювентус" — "Зенит" (2 ноября).
5-й тур. "Мальме" — "Зенит" (23 ноября).
6-й тур: "Зенит" — "Челси" (8 декабря).
Не пропустите: Семак прокомментировал итоги жеребьёвки ЛЧ для "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Холанда на 91-й минуте вывел "Боруссию" Дормунд на первое место в Бундеслиге
-
Успех "Зенита", провал "Спартака", неудача ЦСКА: все результаты 6-го тура РПЛ
-
ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе
-
"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за Холанда
-
Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом" (видео)
Лента новостей
-
Роналду не может взять 7-й номер в "Манчестер Юнайтед": названа причина
-
Дибала отреагировал на уход Роналду из "Ювентуса"
-
"Валенсия" разгромила "Алавес" и возглавила Ла Лигу
-
ЦСКА вновь теряет Фукса
-
"Краснодар" представил клубный гимн (видео)
-
"Динамо" может купить экс-игрока сборной Франции
-
Расписание матчей "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов
-
Дембеле принес победу "Лиону" в матче с "Нантом"
-
"Интер" победил "Верону и возглавил Серию А
-
Гол Холанда на 91-й минуте вывел "Боруссию" Дормунд на первое место в Бундеслиге
-
Зарема рассказала, когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам
-
"Мальорка" вышла на первое место в Ла Лиге
-
Успех "Зенита", провал "Спартака", неудача ЦСКА: все результаты 6-го тура РПЛ
-
"Краснодар" победил "Рубин" в матче РПЛ
-
ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе
-
"Тоттенхэм" продал Сиссоко в другой клуб АПЛ
-
Защитник киевского "Динамо" перешел в греческий клуб
-
"Тоттенхэм" подписал африканского таланта
-
"Удинезе" вышел на первое место в Серии А
-
"Манчестер Сити" хочет купить Левандовски
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4