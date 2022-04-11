Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

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Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

12 и 13 апреля состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

12 апреля

22:00 "Реал" (Испания) - "Челси" (Англия) - первый матч - 3:1
22:00 "Бавария" (Германия) - "Вильярреал" (Испания) - первый матч - 0:1

13 апреля

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - первый матч - 3:1
22:00 "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - первый матч - 0:1

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