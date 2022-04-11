Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы

14 апреля состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

19:45 "Аталанта" (Италия) - "РБ Лейпциг" (Германия) - первый матч - 1:1

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - первый матч - 0:1

22:00 "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - первый матч - 1:1

22:00 "Лион" (Франция) - "Вест Хэм" (Англия) - первый матч - 1:1

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