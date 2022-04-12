Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций

14 апреля состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

19:45 ПСВ (Нидерланды) - "Лестер" (Англия) - первый матч - 0:0

22:00 "Рома" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - первый матч - 1:2

22:00 ПАОК (Греция) - "Марсель" (Франция) - первый матч - 1:2

22:00 "Славия" (Чехия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - первый матч - 3:3

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