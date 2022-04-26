Расписание первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

26 и 27 апреля состоятся первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

26 апреля

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания)

27 апреля

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

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