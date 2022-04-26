Расписание полуфинальных матчей Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) огласил расписание матчей 1/2 финала Кубка России.
10 мая
"Динамо" (Москва) - "Алания" (Владикавказ)
11 мая
"Спартак" (Москва) - "Енисей" (Красноярск)
Финальный поединок состоится в Москве 29 мая.
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