Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
РПЛ опубликовала окончательное расписание на последний тур 2021 года - 18-й.
11 декабря, суббота
14:00 - "Крылья Советов" - "Рубин"
16:30 - ЦСКА - "Арсенал"
19:30 - "Ростов" - "Урал"
12 декабря, воскресенье
14:00 - "Динамо" - "Зенит"
16:30 - "Ахмат" - "Химки"
19:00 - "Краснодар" - "Нижний Новгород"
19:00 - "Локомотив" - "Уфа"
13 декабря, понедельник
19:00 - "Сочи" - "Спартак"
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