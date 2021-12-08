Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го

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Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-гоФото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

РПЛ опубликовала окончательное расписание на последний тур 2021 года - 18-й.

11 декабря, суббота

14:00 - "Крылья Советов" - "Рубин"
16:30 - ЦСКА - "Арсенал"
19:30 - "Ростов" - "Урал"

12 декабря, воскресенье

14:00 - "Динамо" - "Зенит"
16:30 - "Ахмат" - "Химки"
19:00 - "Краснодар" - "Нижний Новгород" 
19:00 - "Локомотив" - "Уфа"

13 декабря, понедельник

19:00 - "Сочи" - "Спартак"

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