"Расписывайся везде": Дзюба удовлетворил просьбу фаната об автографе

Нападающий сборной России Артем Дзюба участвовал в автограф-сессии после игры квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

Один из болельщиков попросил Дзюбу оставить автограф на футболке и на кепке, после чего оголил торс и сказал: "Расписывайся везде".

Футболист удовлетворил просьбу фаната и расписался на его теле.

Напомним, что в матче с Сан-Марино Дзюба оформил покер. После 3-х туров Россия идет в группе на втором месте, отставая от Бельгии на три очка.

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