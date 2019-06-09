"Расписывайся везде": Дзюба удовлетворил просьбу фаната об автографе
Нападающий сборной России Артем Дзюба участвовал в автограф-сессии после игры квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
Один из болельщиков попросил Дзюбу оставить автограф на футболке и на кепке, после чего оголил торс и сказал: "Расписывайся везде".
Футболист удовлетворил просьбу фаната и расписался на его теле.
"Расписывайся везде!" pic.twitter.com/TMcIJ0YLXA— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2019 г.
Напомним, что в матче с Сан-Марино Дзюба оформил покер. После 3-х туров Россия идет в группе на втором месте, отставая от Бельгии на три очка.
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