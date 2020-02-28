Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме

В Риме состоится матч открытия Евро-2020 несмотря на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Председатель УЕФА заявил, что пока нет надобности менять расписания.

Евро-2020 стартует 12 июня 2020 года.

Напомним, в Италии на данный момент 650 зараженных коронавирусом. 17 человек скончались, 45 выздоровели.

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