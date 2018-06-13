Рассел Кроу назвал команды, которые он будет поддерживать на Чемпионате Мира в России

Теги бельгияпортугалияанглия

Рассел Кроу назвал команды, которые он будет поддерживать на Чемпионате Мира в РоссииИзвестный голливудский актер Рассел Кроу назвал команды, которые он будет поддерживать на Чемпионате Мира в России.

Так, в своем твиттере лауреат премии "Оскар" написал: "На Чемпионате Мира я буду поддерживать Уругвай, ПортугалиюАвстралиюИсландиюКоста-РикуЮжную КореюБельгию и Польшу. Хочу видеть чемпионом Англию, но Германия - очень сильна".

Напомним, до старта ЧМ остался один день. | soccernews.ru

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