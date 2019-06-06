Расширение РПЛ: 15 клубов - за, "Спартак" - против

Сегодня, 6 июня, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

В ходе заседания рассматривался вопрос увеличения участников турнира с 16 до 18 команд.

В итоге 15 клубов поддержали инициативу, против выступил только московский "Спартак".

Окончательное решение примет исполнительный комитет Российского футбольного союза.

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