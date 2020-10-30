Рассказов готов конкурировать с Мозесом за место в составе "Спартака"
Правый защитник Николай Рассказов уверен, что приход Виктора Мозеса в "Спартак" не поставил крест на его перспективах в составе "красно-белых".
Напомним, что в начале октября 22-летний футболист ушёл в аренду в тульский "Арсенал", где уже принял участие в 3 матчах.
"Сейчас Мозес в аренде, посмотрим, выкупят ли его в дальнейшем. Многое зависит от того, как я покажу себя в аренде. Всё возможно. Да, я не исключаю варианта, что двери в "Спартак" для меня закрыты. Но допускаю и другой сценарий - что тренер вернёт меня в команду. Нужно спросить об этом его после окончания первого круга. Арендное соглашение предусматривает возможность моего возвращения и после первой половины сезона. Либо уже после окончания чемпионата.
Конкуренция с Мозесом? Понятно, что Виктор - сильный футболист, и если "Спартак" выйдет в Лигу Чемпионов, его выкупят. Но матчей будет много, нужна ротация. Я готов бороться за место в составе, и при этой конкуренции я буду у него учиться. Таких футболистов в нашем чемпионате мало. Но пока ещё непонятно, как сам Мозес будет играть. Пойдёт - не пойдёт... Хотя в том, что он игрок высокого уровня, никто не сомневается. Но я никогда не боялся конкуренции. Главное - чтобы она была честной", - заявил Рассказов.
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