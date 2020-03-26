Рассказов отложил переговоры со "Спартаком" о продлении контракта

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Рассказов отложил переговоры со "Спартаком" о продлении контракта

Защитник "Спартака" Николай Рассказов пока не определился со своим будущим в московском клубе.

Сообщается, что "красно-белые" предложили своему воспитаннику продлить контракт, истекающий в 2021 году, но тот отложил переговоры до конца сезона.

22-летний футболист хочет понять, какая роль у него будет в команде после возобновления сезона. До паузы он был недоволен количеством игровой практики.

В текущем сезоне Рассказов провёл за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В январе СМИ информировали об интересе к российскому фулбеку со стороны немецкого "Аугсбурга".

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