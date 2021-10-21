Рассказов ответил на критику после провальной игры с "Лестером"
Фото инстаграм Николая Рассказова
Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов отреагировал на шквал негатива в свой адрес по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
Напомним, что "красно-белые" вели в два мяча, однако в итоге проиграли со счётом 3:4.
"Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мёртвые", - сказал футболист.
В текущем сезоне 23-летний Рассказов сыграл за "Спартак" 13 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Комментатор Шмурнов ярко отреагировал на игру Рассказова в матче с "Лестером". | http://soccernews.ru
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