Рассказов покинул расположение молодёжной сборной России

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Рассказов покинул расположение молодёжной сборной России

Защитник "Спартака" Николай Рассказов покинул расположение молодёжной сборной России, сообщает официальный сайт РФС.

"Рассказов после игры "Спартака" с "Зенитом" приехал в расположение молодёжной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе", - заявил наставник российской молодёжки Михаил Галактионов.

Ранее стало известно, что ещё два игрока "Спартака" прибыли в расположение главной сборной с травмами - это защитник Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин.

В текущем сезоне 21-летний Рассказов сыграл за "красно-белых" 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался. 

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