Рассказов покинул расположение молодёжной сборной России
Защитник "Спартака" Николай Рассказов покинул расположение молодёжной сборной России, сообщает официальный сайт РФС.
"Рассказов после игры "Спартака" с "Зенитом" приехал в расположение молодёжной сборной с микротравмой, которая не позволит ему принять участие в испанском сборе команды. Мы приняли решение, что ему более целесообразно продолжить лечение в клубе", - заявил наставник российской молодёжки Михаил Галактионов.
Ранее стало известно, что ещё два игрока "Спартака" прибыли в расположение главной сборной с травмами - это защитник Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин.
В текущем сезоне 21-летний Рассказов сыграл за "красно-белых" 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
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|6
|Ростов
|20
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|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11