Рассказов поведал о своих музыкальных предпочтениях

Фото твиттер "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов рассказал, какая музыка ему нравится.

"Сейчас у меня в машине играет абсолютно разная музыка. Из такого, что именно люблю: ATL, CHEMODAN, сейчас они называются группа XIII. Нравится много песен Скриптонита, прям очень много. Очень прикалывает группа $uicideboy$ - у них такой депрессивный рэп. Мне он вкатывает. Ещё SQWOZ BAB нравится, его подача. Он просто по-жёсткому угорает, есть прикольные фразочки.

И даже Моргенштерн, хотя на него все гонят. Если сравнивать ATL и Моргенштерна - это вообще разные полюса текстов и смыслов, но Моргенштерн берёт своей мелодией, просто качает без текста. Это артист харизмы. Я за это его по-своему уважаю", - признался Рассказов.

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