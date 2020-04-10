Рассказов прокомментировал решение футболистов "Спартака" урезать свои зарплаты

Фланговый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов заявил, что игроки "красно-белых" легко пришли к согласию по поводу временного сокращения окладов из-за пандемии коронавируса.

"Почему команда так быстро согласилась на урезание заработной платы? Мы же понимаем, что творится в мире, насколько сейчас непросто нашему боссу. Обсудили ситуацию с ребятами. Не буду раскрывать детали разговора, но все вопросы решили быстро и без споров. Понятно, что для любого человека снижение его заработной платы неприятно. В итоге все потеряют существенные суммы. Но по факту у ребят, у которых большие контракты, жизнь не сильно изменится.

Что касается моих потерь... Подписывал контракт ещё три года назад, когда играл за "Спартак-2". Поэтому у меня он "самый бедный", если сравнивать с партнёрами, которые играют в основе. Насколько знаю, есть даже какой-то экономический закон: чем меньше человек получает, тем больнее по нему ударяет урезание зарплаты или инфляция. Но в принципе для среднестатистического россиянина мои 40 процентов - тоже хорошая сумма. Так что у всех нас есть на что жить, поэтому мы с пониманием отнеслись к ситуации в "Спартаке", - сказал Рассказов.

Напомним, что футбольные клубы несут колоссальные убытки из-за вынужденной паузы в сезоне, которая продлится в РПЛ как минимум до 31 мая.

Как только розыгрыш Премьер-лиги возобновится, оклады игроков вернутся на прежний уровень.

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