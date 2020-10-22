Рассказов рассказал о своем переходе в тульский "Арсенал"
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал о деталях своего перехода в тульский "Арсенал".
1 октября футболист ушел в аренду в "Арсенал" до конца сезона.
"Тула - один из самых хороших вариантов, я доволен. Тула - футбольный город, для меня это родное место. Однажды Тула помогла обрести мне дом - "Спартак". И сейчас, надеюсь, поможет мне вернуться в "Спартак". В Туле хороший коллектив, никаких проблем не было, все хорошо. Стараюсь выполнять то, что говорит тренер.
Тедеско прямо мне сказал, что не буду играть? В принципе, так и было: с контрактом у меня проблемы, и играть не буду. В таком формате. Но потом я узнал, что проблем с контрактом не было, и истинную причину не узнал. Все говорили разное. Главный тренер сказал, что проблемы с контрактом и играть не будешь, потому что можешь уйти в любой момент, а руководители сказали, что с контрактом все нормально, но, скорее всего, играть не будешь.
Тедеско сказал, что ты можешь уйти в любой момент. Но я никуда не собирался. Но в любом случае команда идет в лидерах. Возможно, я не подходил под систему, и пошел в другую команду за практикой. И контракт новый подписал, чтобы остаться.
Обиды на Тедеско нет. Это часть футбола, я всего лишь игрок, не влияю на другие моменты. Я такой же наемный работник, как и остальные. Обиды нет, это просто бизнес. Уходил с четким пониманием, что это аренда, уходил за игровой практикой", - передает слова игрока "РБ-Спорт".
А еще: "Урал" и тульский "Арсенал" вышли в 1/8 финала Кубка России| http://soccernews.ru
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