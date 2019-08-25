Рассказов указал топ-3 футболистов, с которыми он играл в одной команде

Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, кто, по его мнению, являются лучшими футболистами, с которыми он играл.

"С Квинси у нас были зарубы. Он был игроком стартового состава, а я был запасным. Я часто играл против него на тренировках. Мы рубились с ним вплоть до последней тренировки, пока он не перешел в "Севилью". Мы с ним рубились, царапались. Он царапал мне лицо. Было прикольно. Рома Зобнин и на футбольном поле и его пределами настоящий профессионал. И Еременко тоже был уникальный человек. Как он исполнял, как он двигался, его футбольный интеллект... Интеллект - это одно, а у него он еще был и вместе с техникой", - сказал Рассказов.

21-летний футболист выступает в "Спартаке" с 2018 года. В этом сезоне он участвовал в 4 матчах РПЛ.

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