Рассказов: "В осенней части сезона создавалось ощущение, что меня убивали как могли"

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Рассказов: "В осенней части сезона создавалось ощущение, что меня убивали как могли"

Правый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, которые обрушились на него в первой части текущего сезона.

"Это был один из самых тяжёлых периодов в карьере. Начал играть - меня критиковали. В статьях, в инстаграме. После гола "Ростова" комментатор [Александр Шмурнов] говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли. Создавалось ощущение, что меня убивали как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: "Я не готов". Это не тот клуб и не та ситуация. Ещё и у команды спад был серьёзный - пять поражений подряд. Потом пришёл новый тренер. Сыграл один матч - перестал играть. В общем, очень непростой период", - сказал 22-летний футболист.

В этом сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость воспитанника "красно-белых" оценивается в 2,5 миллиона евро. Интерес к нему проявляет "Аугсбург".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вальверде:"Меня "убивали" как могли"

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