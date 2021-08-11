Рассказов высказался о вылете из Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Рассказова/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов высказался о поражении от "Бенфики" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

— "Спартак" два раза проиграл со счетом 0:2. Казалось, вы оказываете сопротивление сопернику, но чего все-таки не хватило команде, чтобы пройти дальше?

— Не хватило мастерства. Этим соперник от нас и отличается. "Бенфика" совершала меньше ошибок и действовала более грамотно.

— Какие надежды теперь на Лигу Европы?

— Посмотрим, какие в итоге команды окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче.

Как показал уровень "Бенфики" — это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и "Бенфику" не стоит. Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет, поэтому всем абсолютно все равно то, что было раньше.

Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А "Бенфика", как говорил Гвардиола, это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной имеют европейский уровень, а тех, кто у нас выступал в Лиге чемпионов, можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдем "Бенфику", это было смешно, — приводит слова Рассказова РИА Новости.

Напомним, что "Спартак" проиграл "Бенфике" оба матча со счетом 2:0.

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