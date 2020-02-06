Рассказов высказался об интересе к себе со стороны "Аугсбурга"

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Рассказов высказался об интересе к себе со стороны "Аугсбурга"

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов отреагировал на слухи, сватающие его в немецкий "Аугсбург".

"Агент всё сказал, а я в это не влезаю. Моя задача - тренироваться на поле, и всё. Я - игрок "Спартака", мне хочется выступать за "Спартак", а дальше видно будет", - сказал 22-летний футболист.

В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость воспитанника "красно-белых" оценивается в 2,5 миллиона евро.

Ранее агент фулбека заявил, что в декабре представители "Аугсбурга" связывались с ним, но он порекомендовал им вести переговоры напрямую со "Спартаком".

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