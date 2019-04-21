Рассказов забил первый гол за "Спартак"

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Рассказов забил первый гол за "Спартак"
Защитник "Спартака" Николай Рассказов забил гол в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (счет 1:0, перерыв).

Рассказов отметился голом после передачи Луиса Адриано. Этот гол стал первым для игрока за московский клуб.

21-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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