Рассказов задумался над уходом из "Спартака"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов может покинуть клуб.

Как сообщил журналист Иван Карпов, 22-летний игрок хотел бы получать больше игрового времени. Однако наставник команды Доменико Тедеско предпочитает использовать на правом фланге защиты Романа Зобнина.

Отмечается, что Рассказов может уйти уже в зимнее трансферное окно. Игрок входит в сферу интересов клубов Бундеслиги.

Рассказов - воспитанник "Спартака". В этом сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах.

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