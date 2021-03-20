Рассказова не вызвали в молодежную сборную России на Евро-2021 из-за конфликта с Умяровым

Фото: Дмитрий Голубович/Эдгар Брещанов, "Чемпионат"

Стали известны причины невызова защитника "Спартака" Николая Рассказова в молодежную сборную России на Евро-2021.

Как сообщает "Чемпионат", Рассказов не был вызван из-за конфликта с Наилем Умяровым во время отборочной игры против Польши.

"Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого случая Рассказова перестали вызывать в сборную по решению тренера Михаила Галактионова", - сообщил источник.

"Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Игроки уже помирились, однако это повлияло на карьеру Рассказова в молодeжной сборной", - сообщили в другом источнике.

Читайте также: Уткин оценил шансы сборной России на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. | http://soccernews.ru