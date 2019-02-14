Рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева перенесли на другую дату

Рассмотрение апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева перенесли на другую дату.

"Время начала рассмотрения апелляции изменено на 26 февраля в 10 часов по московскому времени" - сообщил адвокат хавбека "быков" Игорь Бушманов.

Напомним, что изначально судебное заседание по этому вопросу было назначено на 25 февраля.

В октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

На прошлой неделе суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. Именно это решение попытается оспорить защита футболистов.

Не пропустите: Адвокаты Кокорина могут отказаться от жалобы в ЕСПЧ, но при одном условии. | http://soccernews.ru