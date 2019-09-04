Рассмотрение ходатайств Кокориных и Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме

Стало известно, что дело об УДО игрока "Краснодара" Павла Мамаева и футболиста "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла будет рассмотрено в закрытом режиме.

Заседание состоится в Алексеевском районном суде в пятницу, 6 сентября.

Ранее адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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