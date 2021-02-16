Расстрел в Барселоне, "Реал" сильнее "Валенсии", "Атлетик" на выезде громит "Кадис". Все результаты 23-го тура Ла Лиги

В Испании сыграны все матчи 23-го тура Ла Лиги. "Барселона" покуражилась в матче с "Алавесом" и добилась победы 5:1. "Реал" дома обыграл "Валенсию" 2:0, а "Атлетико" на выезде оказался сильнее "Гранады" 2:1. "Севилья" пытается не отстать от лидеров и минимально обыграла "Уеску" 1:0. Представляем все результаты 23-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Сельта" - "Эльче" - 3:1

"Гранада" - "Атлетико" - 1:2

"Севилья" - "Уэска" - 1:0

"Эйбар" - "Вальядолид - 1:1

"Барселона" - "Алавес" - 5:1

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 0:1

"Реал" - "Валенсия" - 2:0

"Леванте" - "Осасуна" - 0:1

"Вильярреал" - "Бетис" - 1:2

"Кадис" - "Атлетик" - 0:4

Турнирная таблица: "Атлетико" (54), "Реал" (49), "Барселона" (46), "Севилья" (45), "Реал Сосьедад" (38), "Вильярреал" (36), "Бетис" (33), "Гранада" (30), "Сельта" (29), "Атлетик" (28), "Леванте" (27), "Осасуна" (25), "Валенсия" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Алавес" (22), "Эйбар" (21), "Вальядолид" (21), "Эльче" (18), "Уэска" (16).