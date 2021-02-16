Расстрел в Барселоне, "Реал" сильнее "Валенсии", "Атлетик" на выезде громит "Кадис". Все результаты 23-го тура Ла Лиги

Теги атлетико мадридатлетик бильбаобарселонареал мадрид

Расстрел в Барселоне, "Реал" сильнее "Валенсии", "Атлетик" на выезде громит "Кадис". Все результаты 23-го тура Ла ЛигиВ Испании сыграны все матчи 23-го тура Ла Лиги. "Барселона" покуражилась в матче с "Алавесом" и добилась победы 5:1. "Реал" дома обыграл "Валенсию" 2:0, а "Атлетико" на выезде оказался сильнее "Гранады" 2:1. "Севилья" пытается не отстать от лидеров и минимально обыграла "Уеску" 1:0. Представляем все результаты 23-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Сельта" - "Эльче" - 3:1
"Гранада" - "Атлетико" - 1:2
"Севилья" - "Уэска" - 1:0
"Эйбар" - "Вальядолид - 1:1
"Барселона" - "Алавес" - 5:1
"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 0:1
"Реал" - "Валенсия" - 2:0
"Леванте" - "Осасуна" - 0:1
"Вильярреал" - "Бетис" - 1:2
"Кадис" - "Атлетик" - 0:4

Турнирная таблица: "Атлетико" (54), "Реал" (49), "Барселона" (46), "Севилья" (45), "Реал Сосьедад" (38), "Вильярреал" (36), "Бетис" (33), "Гранада" (30), "Сельта" (29), "Атлетик" (28), "Леванте" (27), "Осасуна" (25), "Валенсия" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Алавес" (22), "Эйбар" (21), "Вальядолид" (21), "Эльче" (18), "Уэска" (16). 


Читать также: Опрос: Где продолжит карьеру Лионель Месси? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛ

Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов