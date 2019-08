Растолстевший Снейдер побывал на матче чемпионата Нидерландов

Знаменитый голландский полузащитник Уэсли Снейдер посетил матч 4-го тура чемпионата Нидерландов между "Утрехтом" и "Венло", сообщает ESPN FC.

Болельщики обратили внимание, что голландец заметно поправился, хотя всего две недели назад объявил о завершении карьеры.

