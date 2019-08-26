Растолстевший Снейдер побывал на матче чемпионата Нидерландов
Знаменитый голландский полузащитник Уэсли Снейдер посетил матч 4-го тура чемпионата Нидерландов между "Утрехтом" и "Венло", сообщает ESPN FC.
Болельщики обратили внимание, что голландец заметно поправился, хотя всего две недели назад объявил о завершении карьеры.
Wesley Sneijder only retired 2 weeks ago. Living it up pic.twitter.com/1rdGLjzVpK— ESPN FC (@ESPNFC) 25 августа 2019 г.
35-летний Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". За сборную Нидерландов провел 134 матча и забил 31 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23