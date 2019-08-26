Растолстевший Снейдер побывал на матче чемпионата Нидерландов

Знаменитый голландский полузащитник Уэсли Снейдер посетил матч 4-го тура чемпионата Нидерландов между "Утрехтом" и "Венло", сообщает ESPN FC.

Болельщики обратили внимание, что голландец заметно поправился, хотя всего две недели назад объявил о завершении карьеры.

Wesley Sneijder only retired 2 weeks ago. Living it up pic.twitter.com/1rdGLjzVpK — ESPN FC (@ESPNFC) 25 августа 2019 г.

35-летний Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". За сборную Нидерландов провел 134 матча и забил 31 гол.

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