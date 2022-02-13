Рауль Альбиоль прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче против "Реала"

Фото: инстаграм Альбиоля\Автор неизвестен

Защитник "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал свою желтую карточку в матче 24-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала" (0:0).

"Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы точно истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему бы точно пришлось покинуть поле", - сказал испанец.

Отметим, что из-за перебора желтых карточек, Альбиоль не сыграет против "Гранады" в ближайшем матче Ла Лиги.

Ранее защитник выступал в составе "Реала", откуда в 2013 году перешел в "Наполи".

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