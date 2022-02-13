Рауль Альбиоль прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче против "Реала"

Теги ла лигавинисиус жуниоррауль альбиольвильярреалреал мадрид

Рауль Альбиоль прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче против "Реала"

Фото: инстаграм Альбиоля\Автор неизвестен

Защитник "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал свою желтую карточку в матче 24-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала" (0:0).

"Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы точно истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему бы точно пришлось покинуть поле", - сказал испанец.

Отметим, что из-за перебора желтых карточек, Альбиоль не сыграет против "Гранады" в ближайшем матче Ла Лиги.

Ранее защитник выступал в составе "Реала", откуда в 2013 году перешел в "Наполи".

Также не пропустите: Канселу высоко оценил своих партнеров по "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стал известен диагноз Ловрена

Стал известен диагноз Ловрена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов