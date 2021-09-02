Рауль Альбиоль высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Альбиоля/Автор неизвестен

Защитник "Вильярреала" Рауль Альбиоль поделился мнением о вероятном трансфере нападающего Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" в "Реал Мадрид".

"Я бы хотел видеть его в нашей лиге, он прекрасный футболист, мирового уровня. И я думаю, что такие игроки нужны Ла Лиге после того, как ее покинули Криштиану Роналду и Лионель Месси. Очень важно, чтобы такие футболисты переходили к нам.

Особенно если они переходят в "Реал" – клуб, за который я выступал", – сказал Альбиоль.

Также не пропустите: Пьянич может перейти в турецкий топ-клуб. | http://soccernews.ru