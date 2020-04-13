Рауль Хименес, которым интересуется "Реал", вспомнил, как он играл за "Атлетико"

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Рауль Хименес, которым интересуется "Реал", вспомнил, как он играл за "Атлетико"

Мексиканский нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес поделился воспоминаниями о выступлении за мадридский "Атлетико".

"Я не сожалею о том, как у меня сложилось в "Атлетико". Я считаю, что все изменения были к лучшему. Конечно, я хотел больше играть в Мадриде, но там я отыграл всего год", - приводит слова Хименеса Marca.

Хименес выступал за "Атлетико" с 2014 по 2015 годы, провел за клуб 28 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 22 гола и 10 результативных передач в 44 поединках за "Вулверхэмптон". 

Ранее сообщалось, что интерес к Хименесу проявляет мадридский "Реал".

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