Рауль Хименес получил перелом черепа

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Рауль Хименес получил перелом черепа

Стали известны подробности жуткой травмы нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.

Напомним, что мексиканцу проломил голову защитник "Арсенала" Давид Луиз в результате столкновения "на втором этаже".

Хименесу оказывали помощь около 10 минут, после чего унесли с поля на носилках.

Как сообщает официальный сайт "волков", у форварда диагностировали перелом черепа. Ему сделали операцию. Футболист будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких дней.

Не пропустите: "Арсенал" на своем поле уступил "Вулверхэмптону" в АПЛ. | http://soccernews.ru
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