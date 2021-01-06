Рауль Хименес приступил к тренировкам после перелома черепа

Мексиканский нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес приступил к легким тренировкам после перелома черепа, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сроки возвращения игрока в строй пока не разглашаются. Форвард получил травму головы в столкновении с защитником "Арсенала" Давидом Луисом, а затем перенес операцию.

В нынешнем сезоне 29-летний Хименес провел за "Вулверхэмптон" 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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