Рауль Хименес приступил к тренировкам после перелома черепа
Мексиканский нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес приступил к легким тренировкам после перелома черепа, сообщает официальный сайт английского клуба.
Сроки возвращения игрока в строй пока не разглашаются. Форвард получил травму головы в столкновении с защитником "Арсенала" Давидом Луисом, а затем перенес операцию.
В нынешнем сезоне 29-летний Хименес провел за "Вулверхэмптон" 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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