Рауль Хименес в матче Лиги Европы ударил ногой в голову соперника. Тот потерял сознание

Во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между "Вулверхэмптоном" и "Слованом" произошёл жуткий инцидент.

Форвард "волков" Рауль Хименес пытался нанести удар через себя, но попал не по мячу, а по голове защитника соперника Кенана Байрича.

Словенец потерял сознание, врачи приводили его в чувство около 10 минут, после чего унесли с поля и в срочном порядке госпитализировали.

В больнице у футболиста диагностировали сотрясение мозга - он остался в Англии под наблюдением специалистов.

Матч завершился минимальной победой "Вулверхэмптона". Единственный гол забил как раз Хименес.

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