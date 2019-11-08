Рауль Хименес в матче Лиги Европы ударил ногой в голову соперника. Тот потерял сознание
Во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между "Вулверхэмптоном" и "Слованом" произошёл жуткий инцидент.
Форвард "волков" Рауль Хименес пытался нанести удар через себя, но попал не по мячу, а по голове защитника соперника Кенана Байрича.
Словенец потерял сознание, врачи приводили его в чувство около 10 минут, после чего унесли с поля и в срочном порядке госпитализировали.
В больнице у футболиста диагностировали сотрясение мозга - он остался в Англии под наблюдением специалистов.
Матч завершился минимальной победой "Вулверхэмптона". Единственный гол забил как раз Хименес.
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