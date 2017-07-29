Рауль лестно отозвался о Зидане

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Рауль лестно отозвался о Зидане

Экс-футболист "Реала" Рауль поделился мнением о работе наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

"Зидан - прекрасный специалист. Выиграть дважды подряд Лигу Чемпионов и добиться исторического успеха… Несомненно, он доказывает свои способности. Зидан в данный момент входит в число лучших наставников мира. Возможно, у него нет большого опыта, но некоторые тренера не нуждаются в этом, чтобы показать, чего они стоят на самом деле. Он знал, как обращаться с очень сильными футболистами, и они довольны им" - цитирует Рауля Marca.

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комментарии
Эльдар

Рауль сам наверн смог бы стать хорошим тренером умный футболист и порядочный человек

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