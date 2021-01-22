Рауль может возглавить "Реал" в случае отставки Зидана

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Рауль может возглавить "Реал" в случае отставки ЗиданаРуководство мадридского "Реала" видит в Рауле, того тренера, который может заменить Зинедина Зидана на посту главного тренера команды. Испанский специалист в данный момент работает с "Кастильей".

В клубе прорабатывали вариант с назначением Маурисио Почеттино, но аргентинец выбрал работу в ПСЖ. Жозе Моуринью тоже не планирует покидать "Тоттенхэм" для возвращения в Мадрид, поскольку в Лондоне все идет хорошо.

В такой ситуации, Рауль остался единственным кандидатом "Реала" на пост главного тренера в случае, если Зидан будет отправлен в отставку, сообщает As.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Короля от команды третьего дивизиона, а в Ла Лиге отстает по потерянным очкам от "Атлетико" на 10 баллов.

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