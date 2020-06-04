Рауль может возглавить "Шальке"
"Шальке" может пригласить на пост главного тренера бывшего форварда команды Рауля Гонсалеса Бланко.
По информации Sport Bild, испанец входит в шорт-лист "кобальтовых" наряду с Ральфом Рангником, Ральфом Хазенхюттлем ("Саутгемптон") и Рогером Шмидтом (ПСВ).
Напомним, что сейчас команду из Гельзенкирхена возглавляет Давид Вагнер, под руководством которого в последних 13 матчах клуб выиграл всего один раз.
Рауль выступал за "Шальке" с 2010 по 2012 год, а в настоящее время он работает с "Кастильей".
Не пропустите: "Шальке" уверенно катится на дно! Команда стала худшей в Германии после карантина: мало забивает, много пропускает, имеет кадровую нехватку. | http://soccernews.ru
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