Рауль может возглавить "Шальке"

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Рауль может возглавить "Шальке"

"Шальке" может пригласить на пост главного тренера бывшего форварда команды Рауля Гонсалеса Бланко.

По информации Sport Bild, испанец входит в шорт-лист "кобальтовых" наряду с Ральфом РангникомРальфом Хазенхюттлем ("Саутгемптон") и Рогером Шмидтом (ПСВ).

Напомним, что сейчас команду из Гельзенкирхена возглавляет Давид Вагнер, под руководством которого в последних 13 матчах клуб выиграл всего один раз.

Рауль выступал за "Шальке" с 2010 по 2012 год, а в настоящее время он работает с "Кастильей".

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"Шальке" уверенно катится на дно! Команда стала худшей в Германии после карантина: мало забивает, много пропускает, имеет кадровую нехватку

"Шальке" уверенно катится на дно! Команда стала худшей в Германии после карантина: мало забивает, много пропускает, имеет кадровую нехватку

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