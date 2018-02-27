Рауль назвал идеального тренера для "Реала"

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Рауль назвал идеального тренера для "Реала"

Легенда мадридского "Реала" Рауль Гонсалес назвал идеального тренера для "сливочных".

"Зидан - лучший наставник для "Реала", и мы хотим, чтобы он продолжил тренировать команду в будущем. Зизу хорош - "Реал" стал успешным с ним. Зидан управляет любой ситуацией, за два года он выиграл всё" - приводит слова Рауля Sky Sports.

Отметим, что 45-летний Зидан возглавляет "Реал" чуть более двух лет и уже выиграл с мадридцами 8 трофеев.

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