Рауль останется тренером "Кастильи"

Наставник "Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко продолжит занимать свой пост.

Как сообщает Marca, руководство "Реала" осталось довольно работой бывшего игрока, поэтому он будет тренировать дубль "Реала" и в следующем сезоне.

Рауль возглавил "Кастилью" летом 2019 года. На данный момент клуб идет в Сегунде Б на седьмой позиции.

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