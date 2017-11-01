Рауль поделился ожиданиями от матча между "Тоттенхэмом" и "Реалом"

Экс-форвард "Реала" Рауль прокомментировал сегодняшний матч между "Тоттенхэмом" и мадридским клубом.

"Эта команда заслужила много лестных слов. Игра с "Жироной" не получилась, и все знают, что "Реал" должен прибавить. Продолжается Лига Чемпионов, где мы сможем наблюдать за "Мадридом" во время одной из многих классических европейских ночей.

У меня хорошее предчувствие. Когда проигрываешь матч, осознаешь, что действовал плохо, и команда получает дополнительный стимул. Предстоит серьезный вызов, но они одержали победу в двух розыгрышах Лиги Чемпионов, почему бы не выиграть третью подряд?" - приводит слова Рауля Marca.

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