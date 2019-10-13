Рауль поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании

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Рауль поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании

Экс-игрок "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес поздравил Серхио Рамоса с рекордом по количеству матчей за национальную команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 12 октября, Рамос стал рекордсменом сборной Испании, проведя 168 матч за команду.

"Поздравляю Рамоса. Он символ "Реала" и сборной Испании. Желаю ему продолжать получать удовольствие от футбола и играть столько, сколько захочется. Пускай Серхио продолжает дарить радость болельщикам", - сказал Рауль.

Рамос играет в сборной Испании с 2005 года. За это время он дважды стал чемпионом Европы и один раз - чемпионом мира.

А еще: Бекхэм поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании| http://soccernews.ru
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