Рауль призывает "Реал" продолжить борьбу за чемпионство

Легенда мадридского "Реала" Рауль Гонсалес призвал "сливочных" не опускать руки и продолжать борьбу за чемпионство.

"До конца Ла Лиги ещё далеко, и "Реал" должен продолжать борьбу. "Барселона", "Атлетико" и другие команды чемпионата продолжают играть. Этот сезон стал необычным для "Реала". Команда сейчас в порядке, и необходимо поддерживать заданный темп. Мы должны бороться за очки в чемпионате. Затем надо пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв ПСЖ" - цитирует Рауля Marca.

Отметим, что за 13 туров до зевершения Примеры "Реал" отстаёт от лидирующей "Барселоны" на 14 очков.

Не пропустите: Рауль назвал идеального тренера для "Реала". | http://soccernews.ru